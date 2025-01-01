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«Группа лиц его зомбирует»: экс-жена Сафонова о голкипере «ПСЖ»

Экс-жена Сафонова Анастасия заявила, что вратаря «ПСЖ» зомбируют
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Panoramic/Global Look Press

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, заявила, что ее экс-супруга «зомбирует группа лиц», которая мешает вратарю исполнять предписания суда и звонить своей дочери. Ее слова приводит Sport24.

«31 декабря мы с ребенком с 9 до 11 часов также ожидали звонка от папы, но он снова не позвонил! Поэтому полагаю, что группа лиц продолжает применять способы манипулирования Сафоновым, как нейролингвистическое программирование, так и «сладкую ловушку».

Они продолжают зомбировать Сафонова и запрещают ему исполнять два решения суда, как вынесенное решение суда о выплате алиментов, так и решение суда о порядке общения Матвея с ребенком», — заявила Казачек.

10 декабря кассация оставила в силе решение по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

Ранее Сафонов оплатил поездку волонтеров на черноморский пляж для уборки мазута.

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