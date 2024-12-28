Вратарь «ПСЖ» оплатил поездку волонтеров на черноморский пляж для уборки мазута

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов оплатил выезд краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки побережья от мазута. Об этом «Матч ТВ» рассказал друг семьи футболиста Никита Сокол.

«Поездку полностью оплатил Матвей Сафонов. Хотел бы выразить нашу благодарность за поддержку и неравнодушие к ситуации. Хочется, чтобы добро было громким, и это мотивировало других людей», — сказал Сокол.

26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Причиной ЧС стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «экологической бедой» загрязнение моря после инцидента с танкерами.

Ранее Александр Мостовой предрек Сафонову место в основе «ПСЖ».