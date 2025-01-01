Жена Овечкина показала фото хоккеиста с сыновьями у новогодней елки

Анастасия Шубская, жена российского нападающего и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала семейные фотографии.

На кадрах запечатлены Овечкин, Шубская, их сыновья Сергей и Илья и лабрадор хоккеиста по кличке Блэйк.

«Наша семья поздравляет всех с Новым годом! Пусть он принесет много счастья и радости!» — подписала фото она.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин сделал три броска в створ ворот, заблокировал один бросок соперника и применил три силовых приема. 39-летний хоккеист не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

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