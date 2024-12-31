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В НХЛ клуб оштрафовали за тренировку во время рождественской паузы

«Даллас» оштрафовали на 100 тысяч долларов за тренировку в рождественскую паузу
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Perry Nelson/USA TODAY Sports

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» оштрафован лигой на 100 тысяч долларов за тренировку в рождественскую паузу. Об этом сообщает Sportsnet.

Источник утверждает, что 26 декабря «Старз» провели необязательное занятие. Это является нарушением коллективного соглашения, по которому с 24 по 26 декабря любая тренировочная деятельность запрещена. В лиге сообщили, что деньги от штрафа пойдут в фонд НХЛ.

В текущем розыгрыше «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 43 очка после 35 встреч. Свою первую встречу в 2025 году «Старз» проведут уже 1 января против аутсайдера Восточной конференции — «Баффало». Начало игры запланировано на 4:00 по московскому времени.

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