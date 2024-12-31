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Сборной Грузии предложили сыграть против сборной России в 2025 году

Экс-игрок сборной СССР Кавазашвили предложил матч Россия — Грузия в 2025 году
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Александр Вильф/РИА Новости

Легендарный вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «РБ Спорт» заявил, что было бы неплохо организовать в наступающем году товарищеский матч между сборными России и Грузии.

По его словам, он уже отправил письмо мэру Тбилиси Кахе Каладзе и президенту страны Михаилу Кавелашвили.

«Сделайте мирный и нужный шаг для укрепления добрососедских отношений. Мы едины с начала XVIII века, когда совместно положительно решали территориальные вопросы и расширили границы Грузии!», — заявил экс-голкипер «Спартака» и «Торпедо».

28 ноября стало известно, что сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее экс-футболист «Локомотива» не купил икру на новогодний стол из-за роста цен на нее в два раза.

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