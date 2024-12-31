Россияне сыграют друг против друга на ЧМ по шахматам

Гроссмейстеры Ян Непомнящий и Володар Мурзин сыграют друг против друга на проходящем чемпионате мира по блицу 2024 года в Нью-Йорке.

Спортсмены попали в одну часть турнирной сетки и встретятся на стадии четвертьфинала. В других парах за выход в полуфинал турнира поборются между собой Магнус Карлсен и Ханс Ниманн, Ян-Кшиштоф Дуда и Фабио Каруана, а также Уэсли Со и Алиреза Фируджа.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал.

Ранее тренера нового чемпиона мира по шахматам из России обвинили во вредительстве.