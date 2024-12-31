Юран заявил, что заметил рост цен в России

Бывший полузащитник московского «Спартака» Сергей Юран в интервью Sport24 заявил, что за последний год заметил сильный рост цен на товары и услуги.

По его словам, во всем виновата инфляция.

«Я нормальный человек, обращаю внимание на цены. Да, они выросли, но что нам с этим делать? А так не было такого, чтобы удивился цене на что-то. Да, подросли цены, отношусь с пониманием — инфляция. Но со временем все устаканится», — заявил Юран.

Юран с 1991 по 1995 год играл в Португалии — сначала в составе «Бенфики», а потом — в «Порту». За это время дважды выиграл чемпионат Португалии и один раз — Кубок. После ухода из «Порту» Юран оказался в «Спартаке». Он завершил профессиональную карьеру футболиста в 2001 году и начал работать тренером. Последним клубом, который тренировал Юран, был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

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