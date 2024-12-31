Тренер «Манчестер Юнайтед» не исключил вылета команды из АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после поражения от «Ньюкасла» (0:2) не исключил вылета команды из Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2024/25. Его слова приводит Daily Mail.

По его словам, в текущей ситуации его подопечные должны стараться цепляться за каждое очко в турнирной таблице.

«Думаю, что вылет возможен. Я должен быть честен перед нашими болельщиками. Это также и моя вина. Команда не прогрессирует. Она сейчас немного потеряна, это немного стыдно — тренировать «МЮ» и так часто проигрывать. Думаю, что люди устали от оправданий», — заявил Аморим.

1 ноября Аморим стал новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год. До этого 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. Ранее он возглавлял «Брагу».

Ранее «Химки» вывели Георгию Джикию из состава.