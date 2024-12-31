17-летний игрок «Динамо» расторг контракт ради НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин покинул клуб по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых в Telegram.

В октябре 2024 года сообщалось, что хоккеист может покинуть Россию ради переезда в североамериканскую юниорскую лигу USHL, чтобы подготовиться к драфту-2025, где его может выбрать одна из франшиз Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее Яромир Ягр выложил фото рта с выбитыми зубами.