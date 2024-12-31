Ягр выложил фото рта с выбитыми зубами

Ягр показал, как выглядит его рот после попадания шайбы в зубы

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр, который лишился четырех зубов по итогам матча регулярного чемпионата чешского Экстракласса против «Маунтфилда», опубликовал новый пост в социальных сетях.

52-летний форвард показал, как выглядит после попадания шайбы в челюсть.

«Бог всегда найдет способ сделать так, чтобы я не толстел», — написал хоккеист.

В текущем сезоне Ягр провел за «Кладно», владельцем которого является, 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть (3+2) балла.

Омский «Авангард» в нынешнем сезоне набрал в 39 играх 39 очков и занимает седьмое место в Восточной конференции, попадая в зону плей-офф. Ягр во время своей карьеры дважды выступал за «Авангард». Сначала он приезжал в Омск во время локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2004/05, а затем провел в «омских ястребах» три сезона с 2008 по 2011 годы. В составе «Авангарда» он выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок континента.

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