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Экс-тренера сборной Англии посвятили в рыцари

Бывшего тренера сборной Англии Саутгейта торжественно посвятили в рыцари
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Reuters

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт стал рыцарем. Об этом сообщает «Би-би-си».

Специалист был включен в специальный наградной лист, утвержденный королем Великобритании Карлом III в преддверии Нового года. Помимо Саутгейта, рыцарским титулом были награждены мэр Лондона Садик Хан и актер Стивен Фрай.

Гарет Саутгейт подал заявление об отставке по собственному желанию в июле текущего года. Он покинул свой пост после поражения команды в финале чемпионата Европы — 2024 от Испании. Новым тренером английской команды стал немец Томас Тухель.

Англичане вышли во второй финал Евро подряд, однако в этом году уступили национальной команде Испании. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории. Англия еще не побеждала на Евро.

Ранее лучшего игрока РПЛ Манфреда Угальде назвали меганеприятным.

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