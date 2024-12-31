Лучшего игрока РПЛ назвали меганеприятным

Шеф-скаут воронежского «Факела» Александр Самедов в интервью Федору Смолову заявил, что в восторге от игры нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

По его словам, костариканец обладает уникальными качествами, которые помогают его команде идти в верхней части турнирной таблицы.

«Я аплодирую. Реально аплодирую. Я еще в матче с «Факелом» видел — он такой меганеприятный чудак. Он маневрирует, играет в подыгрыше, на линии, спиной к воротам, у него отличные открывания. Я очень рад за него», — заявил Самедов.

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12 матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее аргентинская модель заявила, что встречалась с экс-игроком «Спартака».