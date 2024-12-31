Стало известно, покажут ли в России ЧМ-2026

Телеканал «Матч ТВ» полностью выкупил права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2026 года на территории России. Об этом сообщает пресс-служба канала.

На мундиале-2026 впервые в истории сыграют 48 команд. Таким образом, общее число игр турнира увеличится с 64 до 104. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

28 ноября стало известно, что сборную России не включили в число участников жеребьевки ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее в «Спартаке» рассказали, где продолжит карьеру лучший бомбардир РПЛ.