«Пойду с мамой в магазин»: 18-летний российский шахматист о победе на ЧМ

Шахматист Мурзин заявил, что пойдет с матерью в магазин после победы на ЧМ

Российский шахматист Володар Мурзин раскрыл, как намерен отметить победу на чемпионате мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке, США. Его слова приводит пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

«Ну, завтра пойду в магазин с мамой, пожалуй, купим что-нибудь», — поделился спортсмен.

Заключительный тур 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Он стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

Весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Ранее Илон Маск сыронизировал из-за дисквалификации экс-чемпиона из-за джинсов.