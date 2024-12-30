«Не побоялся, не зассал»: Губерниев назвал спортсмена года в России

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что спортсменом года в России, по его мнению, является каноист Захар Петров. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Каноист Захар Петров — трехкратный чемпион мира, дважды стал четвертым на Олимпиаде. Он не побоялся, не зассал оформлять нейтральный статус. Хотя даже его родителям говорили: «Что, ваш сын собрался предателем быть?» — заявил Губерниев.

Также он отметил хоккеистов Никиту Кучеров и Сергея Бобровского и волейболистку Арину Федоровцеву.

«Еще я назову Сергея Бобровского и Никиту Кучерова, который отдает пасы как мировая легенда. Он входит в число лучших бомбардиров НХЛ, идет там среди лидеров. А еще это Арина Федоровцева, суперзвезда мирового волейбола», — добавил комментатор.

8 августа на Олимпиаде-2024 в Париже Петров в паре с Алексеем Коровашковым не смог завоевать медали в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров. В финальном заезде российские спортсмены показали четвертый результат, а 9-го числа Петров на каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров показал также четвертый результат.

25 августа ему вернули золото чемпионата мира после серии протестов.

Он прошел дистанцию первым, однако был дисквалифицирован и не получил золотую медаль из-за того, что его лодка перевернулась на самом финише. В официальном протоколе соревнований указано, что российский спортсмен не финишировал.

Российская сторона подала протест, и он в итоге был удовлетворен.

Ранее Губерниев пожелал спортсменам в новом году перестать быть «маменькиными сыночками».