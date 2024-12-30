18-летний российский шахматист оценил ситуацию со скандалом вокруг Карлсена на ЧМ

Мурзин о скандале на ЧМ: у Карлсена и так бесконечные привилегии

18-летний российский шахматист Володар Мурзин, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, высказался о скандале с участием норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена, который произошел на турнире. Его слова приводит «Чемпионат».

«С Магнусом постоянно инциденты: он и дресс-код нарушал, и на туры опаздывал. У него и так бесконечные привилегии. Пока мы толпимся в общем зале, у него своя вип-комната отдыха. А то, что ему раньше остальных приносят жеребьевку? Не понимаю, чем он недоволен», — заявил Мурзин.

Ранее он рассказал об отношении иностранцев во время турнира.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

На чемпионате мира по быстрым шахматам весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Ранее Мурзин рассказал, как отметит победу на чемпионате мира.