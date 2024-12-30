18-летний российский шахматист рассказал об отношении иностранцев на ЧМ

Мурзин об отношении иностранцев: играть не отказываются, но могут не пожать руку

18-летний российский шахматист Володар Мурзин, ставший чемпионом мира по быстрым шахматам, рассказал о том, что иностранцы позволяют себе иногда не пожать руку после партии. Его слова приводит «Чемпионат».

«Играть со мной никто не отказывался, а чтобы не пожать руку после партии, случается. Нечасто, но и не единичные случаи. Я стараюсь на такое не отвлекаться, а просто играть в шахматы. Отвечать нужно своими результатами, а не словами», — заявил Мурзин.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

На чемпионате мира по быстрым шахматам весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Ранее Мурзин рассказал, как отметит победу на чемпионате мира.