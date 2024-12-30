Бывший тренер сборной России назвал лучших игроков 2024 года

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев назвал лучших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2024 году. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Лучший игрок с российским паспортом — Глушенков. Не могу не отметить Батракова. Это яркие личности, которые проявили себя на самом высоком уровне. Лучший легионер? Угальде», — заявил Игнатьев.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее российский тренер назвал претендентов на победу в РПЛ.