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Агент Дзюбы призвал РФС отнестись серьезнее к рекорду футболиста

Гольдман: тревожно, что РФС сравнивает рекорд Дзюбы с почесыванием за ухом
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Агент российского нападающего «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман призвал Российский футбольный союз (РФС) отнестись серьезнее к рекорду футболиста. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Если РФС сравнивает исторические рекорды с почесыванием за ухом — становится тревожно за историю нашего футбола и его будущее в целом. Посмотрите на НХЛ. Комиссионер лиги говорит, что матчи будут остановлены, везде будет ездить Гретцки, следить. Устраивают настоящее шоу», — заявил Гольдман.

В чемпионатах России Дзюба забил 232 гола. Больше всех в истории смог отличиться Александр Кержаков — у него 233 мяча. Также Дзюба отстает на пять очков по системе «гол+пас» от Дмитрия Лоськова: у Дзюбы 261 (161+98) очко, у Лоськова — 266 (120+146).

Дзюба выступал за московский «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он сыграл за команду в 11 матчах, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее Дзюба назвал цели на 2025 год.

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