Экс-тренер клуба РПЛ оценил шансы России на возвращение в международные турниры

Бывший тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» Саша Илич выразил мнение, что Сербия поддержала бы Россию в вопросе возвращения в международные турниры из-за близости стран. Его слова приводит РБ Спорт.

«Думаю, Сербия поддержала бы Россию, потому что эти страны очень близки. Но тут скорее нужно спрашивать президента нашей страны, политические вопросы — не для меня», — заявил Илич.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в РФС пообщались с УЕФА по поводу возвращения России.