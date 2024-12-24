В РФС пообщались с УЕФА по поводу возвращения России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза РФС) Максим Митрофанов рассказал, что на церемонии, которая была посвящена столетию Болгарского футбольного союза, представители российской организации пообщались с руководством Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Просто пообщались с ними, с другими федерациями в целом по вопросам развития футбола, конечно, затронули тему возвращения России на международные соревнования, в том числе и с руководством УЕФА», — заявил он.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

21 декабря Митрофанов заявил, что Германия, Черногория, Сербия, Швеция и Норвегия не против возвращения России на международные турниры. Также он отметил, что порядка 30 стран выступают против возвращения России, например, Дания.

Ранее была названа дата, когда с российского футбола снимут санкции.