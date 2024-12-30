Журова пожелала спортсменам здоровья и мирного соглашения в новом году

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru» пожелала российским спортсменам и гражданам страны здоровья и побед в грядущем 2025 году.

«Как всем соотечественникам, так и всем спортсменам в первую очередь желаю здоровья, потому что это важная составляющая и спортивного результата — если есть здоровье, как говорят, то будет и результат — так и для населения, для людей в том числе. Второе — это побед. И для людей сейчас победа — это очень важное пожелание, для многих в семье это прям принципиально, для других это чтобы была общая победа, а для спортсменов, понятно, это то, что они загадывают обычно в новогоднюю ночь. Я тоже сама с детства загадывала победить, всех обыграть, завоевать все свои золотые медали. Эти два пожелания самые общие и для людей, и для спортсменов», — сказала она.

По словам Журовой, ей хотелось бы, чтобы в новом году у российских спортсменов появилась возможность выступать под своим флагом и гимном.

«Очень хотелось бы, чтобы просто было подписано мирное соглашение, и наши спортсмены смогли выступать с флагом и гимном. Чтобы мы не разделялись на лагеря, кто поддерживает нейтральный статус, кто не поддерживает нейтральный статус. Не хотелось бы, чтобы мы внутри страны все перессорились на этой теме. Хотя, понятно, по сути ребята все равно выступают за Россию. Но без флага и гимна эта победа не такая полная, и для них самих, что самое интересное — они это тоже ощущают и понимают. Хотелось бы, чтобы все это случилось, и тогда будет идеально», — добавила она.

Накануне депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с «Газетой.Ru» пожелал россиянам, чтобы грядущий 2025 год был лучше предыдущего, а парламентарий Мария Бутина призвала соотечественников в грядущем году сосредоточиться на своей семье и родине.

Ранее Волочкова пожелала россиянам в 2025 году искренних и добрых людей вокруг.