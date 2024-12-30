Губерниев пристыдил чиновников после смерти чемпиона мира по биатлону

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обвинил чиновников из министерства спорта Забайкальского края и Союза биатлонистов России (СБР) за то, что они до сих пор не увековечили имя погибшего прославленного биатлониста Геннадия Ковалева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В самое ближайшее время просто необходимо увековечить память Геннадия Ковалева! Давайте беречь живых! И помнить тех, кто ушел», — написал Губерниев.

30 декабря Ковалев скончался на 80-м году жизни.

Причины смерти не уточняются.

Ковалев входил в сборную команду СССР по биатлону в 1970–1975 годы. Он завоевал золотую медаль в эстафете и серебряную в индивидуальной гонке на чемпионате мира 1973 года в Лейк-Плэсиде (США).

С 2002 года Ковалев работал в биатлонной школе Забайкальского края. Его воспитанники достойно выступали на международной арене — были подготовлены мастер спорта международного класса и 12 мастеров спорта России.

Ранее 17-летний хоккеист умер во время благотворительного матча.