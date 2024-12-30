Российский хоккеист стал первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Вегаса» Илья Самсонов был признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче, который состоялся в ночь на 30 декабря, «Вегас» на домашней «Т-Мобайл Арене» обыграли «Калгари» со счетом 3:0. Шайбы забросили канадцы Таннер Пирсон и Бретт Хауден, а также представитель Швеции Виктор Олофссон. Самсонов отразил 31 бросок и оформил первый матч «на ноль» в составе «Голден Найтс». Всего в его карьере в НХЛ это 14-й сухой матч.

Второй звездой дня стал 37-летний словенец Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз», который сделал дубль в игре против «Филадельфии» (5:4), третьей — американец Алекс Дебринкэт, на счету которого две шайбы в матче против «Вашингтона» (4:2).

Последние два сезона Самсонов провел в «Торонто Мэйпл Лифс». В последнем регулярном чемпионате он вышел на лед в 40 встречах, одержал 25 побед, пропуская в среднем, 3,13 шайбы за игру и отражая 89,0% бросков. По ходу серии плей-офф с «Бостон Брюинз» он потерял место стартового голкипера.

Ранее Александр Овечкин забил во втором матче после травмы.