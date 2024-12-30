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FIDE изменила дресс-код на чемпионате мира по блицу после скандала

FIDE смягчила правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу
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Depositphotos

Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила правила дресс-кода для участников чемпионата мира по блицу. Соответствующее заявление президента FIDE Аркадия Дворковича размещено на сайте организации.

«Я принял решение попробовать подход, который предоставит больше гибкости должностным лицам FIDE в суждениях относительно пригодности одежды», — сказал глава федерации.

Дворкович уточнил, что на чемпионате мира по-прежнему будет действовать официальный дресс-код. Однако для участников будут введены небольшие отклонения. Например, они смогут надеть подходящие джинсы и пиджак.

28 декабря российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на проходящем в Нью-Йорке чемпионате мира по рапиду из-за спортивной обуви. Аналогичный штраф получил экс-чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. После отказа переодеться он был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.

Ранее Лавров вспомнил Зеленского после скандала с дресс-кодом шахматистов.

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