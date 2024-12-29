Экс-игрок ЦСКА: в «Спартаке» Глушакова могли бы отмазать от лишения прав

Экс-игрок ЦСКА Пономарев: Глушаков не в «Спартаке», где бы от ГАИ отмазали

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что негативно относится к тому, что бывший игрок столичного «Спартака» Денис Глушаков сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, передает «Советский спорт».

«Все футболисты думают, что они еще великие и им все дозволено. Я не понимаю сотрудников ГАИ, которые не могут с ними ничего сделать. Все, «Спартака» уже нет, где от ГАИ могли бы отмазать», — сказал Пономарев.

3 октября Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее юрист назвал срок, на который Глушакова лишат прав.