Юрист назвал срок, на который Глушакова лишат прав

Юрист Бушманов: Глушакова могут лишить прав сроком до двух лет

Юрист Игорь Бушманов заявил, что полузащитника «Химок» Дениса Глушакова могут лишить водительских прав на срок до двух лет за вождение в нетрезвом виде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«0,8 промилле — это средняя степень опьянения. Административный кодекс предусматривает лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Плюс возможен штраф», — заявил Бушманов.

27 декабря сообщалось о том, что Глушакова лишили водительских прав в Ростовской области. Сотрудники ДПС сразу же составили протокол и отправили машину 37-летнего футболиста на штраф-стоянку. Дело передано в суд, который будет решать, на какой срок футболист лишится водительских прав.

3 октября Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее Глушаков дал совет комментаторам.