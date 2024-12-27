Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрист назвал срок, на который Глушакова лишат прав

Юрист Бушманов: Глушакова могут лишить прав сроком до двух лет
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Юрист Игорь Бушманов заявил, что полузащитника «Химок» Дениса Глушакова могут лишить водительских прав на срок до двух лет за вождение в нетрезвом виде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«0,8 промилле — это средняя степень опьянения. Административный кодекс предусматривает лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Плюс возможен штраф», — заявил Бушманов.

27 декабря сообщалось о том, что Глушакова лишили водительских прав в Ростовской области. Сотрудники ДПС сразу же составили протокол и отправили машину 37-летнего футболиста на штраф-стоянку. Дело передано в суд, который будет решать, на какой срок футболист лишится водительских прав.

3 октября Глушаков присоединился к команде «СКА-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Ранее Глушаков дал совет комментаторам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами