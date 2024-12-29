Экс-тренер «Краснодара» заявил, что клуб нацелен выиграть РПЛ

Бывший тренер команды «Краснодар-2» Юрий Дроздов заявил, что клуб нацелен на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Скорее всего, «Краснодар» немного поменял вектор и нацелен выиграть чемпионство. Клуб прошел от Второй лиги до РПЛ. Было много перестановок, смен тренеров», — сказал Дроздов.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершит «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее российский тренер назвал претендентов на победу в РПЛ.