Российский хоккеист установил рекорд страны по голевым передачам

Шипачев стал рекордсменом по голевым передачам в истории российского хоккея

Российский хоккеист минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива» установил рекорд по голевым передачам в истории российского хоккея.

Шипачев отметился двумя результативными передачами. Первая из них стала 657-й в карьере, что позволило ему побить рекорд Сергея Мозякина, став рекордсменом по передачам в истории.

14 июня Шипачев подписал контракт с «Динамо» (Минск) на два года. Предыдущий клуб хоккеиста, казанский «Ак Барс», получил за 37-летнего форварда финансовую компенсацию.

Вадим Шипачев — чемпион Олимпиады в Пхенчхане — 2018 и серебряный призер Игр — 2022. Также является чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды выигрывал Кубок Гагарина.

В турнирной таблице Западной конференции минское «Динамо» занимает седьмое место, набрав 47 очков. В следующем матче минчане сыграют с нижегородским «Торпедо». Встреча состоится 4 января. Команды выйдут на лед в 17.00 по московскому времени.

Ранее Шипачев стал вторым хоккеистом с 1000 матчами в КХЛ.