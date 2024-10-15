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Шипачев провел 1000 матчей в КХЛ

Шипачев стал вторым игроком с 1000 матчами за карьеру в КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев стал вторым игроком, кому удалось провести 1000 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

15 октября минчане проводят домашнюю встречу регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. После первого периода хозяева ведут со счетом 1:0. Эта встреча стала 1000-й для Шипачева.

Рекорд по этому показателю принадлежит завершившему карьеру защитнику магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» Евгению Бирюкову — он провел в лиге 1001 игру.

14 июня Шипачев подписал контракт с «Динамо» (Минск) на два года. Предыдущий клуб хоккеиста, казанский «Ак Барс», получил за 37-летнего форварда финансовую компенсацию.

Шипачев является лучшим ассистентом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в его активе 636 результативных передач. Кроме того, в 1000 проведенных играх он забросил 290 шайб.

Форварду осталось набрать два очка, чтобы сравняться с Сергеем Мозякиным по количеству очков в матчах КХЛ. На данный момент в активе Вадима суммарно 926 баллов.

Вадим Шипачев — чемпион Олимпиады в Пхенчхане — 2018 и серебряный призер Игр — 2022. Также является чемпионом мира, серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Дважды выигрывал Кубок Гагарина.

Ранее сообщалось, что «Авангард» хочет выгнать американского хоккеиста.

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