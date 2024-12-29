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Тарпищев: Олимпийский комитет России не имел права сравнивать наших теннисистов иноагентами

Глава ФТР Тарпищев: ОКР не имел права сравнивать наших теннисистов с иноагентами
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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не имел права сравнивать российских теннисистов с иноагентами, передает «Спорт-Экспресс».

«Уже президент ОКР Станислав Поздняков сравнивал теннисистов с иноагентами? Я с этим не согласен. Олимпийский комитет не имел права так выражаться», — сказал Тарпищев.

Также Поздняков перед парижской Олимпиадой заявлял, что не будет смотреть Игры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал слова Позднякова об Олимпиаде-2024.

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