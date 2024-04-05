ОКР встал на сторону Винер в заочном споре с теннисистами, назвав их иноагентами

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале поддержал Ирину Винер, заочно поспорившую с российскими теннисистами касательно участия в Олимпиаде.

«Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов», — написал Поздняков.

Винер ранее назвала российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе, командой бомжей без флага и гимна.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Медведев ответил Винер, назвавшей российских спортсменов бомжами.