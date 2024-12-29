Экс-футболист «Зенита»: не надо в российском футболе искать логику

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о назначении Ари на пост спортивного директора московского «Торпедо», заявив, что в российском футболе нет логики, передает «РБ Спорт».

«Не надо в российском футболе искать логику. Если бы она была, я бы уже давно работал спортивным директором клуба РПЛ. И Аршавин бы не отвечал только за детский футбол», — сказал Широков.

В начале декабря президент «Торпедо» Александр Волнушкин официально подтвердил назначение Ари на пост спортивного директора черно-белых. «Торпедо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в Первой лиге, набрав 43 очка за 21 тур и уступая два балла калининградской «Балтике».

Во время своей профессиональной карьеры 38-летний Ари выступал в чемпионате России за московские «Спартак» и «Локомотив», а также за «Краснодар». Кроме того, получив российское гражданство, форвард провел два матча за национальную сборную страны.

Ранее Ари назвал клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), где хотел бы поработать.