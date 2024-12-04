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Бразильский директор «Торпедо» назвал клуб РПЛ, где хотел бы поработать

Спортивный директор «Торпедо» Ари: хотел бы поработать в «Спартаке»

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РИА Новости

Знаменитый в прошлом бразильский и российский футболист Ари прокомментировал свое назначение в качестве спортивного директора, выступающего в Первой лиге московского «Торпедо», назвав клуб, в котором хотел бы поработать в будущем.

«Конечно, в будущем хочу поработать в топ-клубе, например в «Спартаке». Но я сейчас думаю только о «Торпедо». Я хочу помочь этому клубу всем, чем могу», — приводит слова Ари ODDS.ru.

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин официально подтвердил назначение Ари на пост спортивного директора черно-белых. «Торпедо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в Первой лиге, набрав 43 очка за 21 тур и уступая два балла калининградской «Балтике». От идущего третьим «Урала» столичный клуб отрывается на шесть баллов. По итогам сезона две команды поднимутся в РПЛ напрямую, а еще две получат право сыграть в стыковых матчах за повышение в классе с 13-й и 14-й командами Премьер-лиги.

Во время своей профессиональной карьеры 38-летний Ари выступал в чемпионате России за московские «Спартак» и «Локомотив», а также за «Краснодар». Кроме того, получив российское гражданство, форвард провел два матча за национальную сборную страны.

Ранее игрок Газинский заявил, что полузащитник «Краснодара» Сперцян готов играть в Европе.

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