Сборная России по футболу может сыграть с полуфиналистом Евро-2008

Сборная России по футболу может сыграть с Турцией

Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в 2025 году сборная России по футболу может сыграть с национальной командой Турции.

Дегтярев отметил, что был в Стамбуле, и посол Турецкой Республики высказывался с предложениями на тему матча.

«100 лет у нас с первого матча в этом году сборных СССР и Турции. Почему бы в не провести матч в 2025 году? Футбольные союзы Росси и Турции над этим работают», — добавил Дегтярев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее спортивный юрист заявил, что в мире привыкли жить без России.