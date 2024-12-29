В Госдуме заявили, что возвращение Овечкина на лед стало праздником для россиян

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заброшенную шайбу нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче после травмы, передает ТАСС.

«Его возвращение — праздник для всех наших любителей спорта. Все мы с интересом продолжим следить за его игрой и за тем, как он шаг за шагом приближается к рекорду Гретцки», — сказал Свищев.

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Первым матчем для российского хоккеиста после травмы стал поединок регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс», который состоялся в ночь на 29 декабря. Овечкин забросил шайбу в матче, поразив пустые ворота соперников.

До конца 2024 года «Вашингтон» проведет еще два матча. 30 декабря в 1:00 по московскому времени «столичные» сыграют с «Детройт Рэд Уингз», а на следующий день в 20:30 мск «Вашингтон» сразится с «Бостон Брюинз».

Ранее в «Вашингтоне» восхитились Овечкиным.