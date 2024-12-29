Экс-тренер сборной России назвал самое яркое событие 2024 года

Бывший наставник «Ростова», экс-тренер сборной России Сергей Балахнин назвал чемпионат Европы самым ярким футбольным событием 2024 года. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Это событийные вещи — крупные форумы, которые случаются раз в два года. По ним можно судить о том, куда двигается футбол. Всегда можно увидеть что-то новое, как, например, предстала перед нами игра сборной Испании. Эта сборная была для всех команд маяком», — заявил он.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла Англию. Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. На гол Нико Уильямса точным ударом ответил англичанин Коул Палмер. Окончательный счет установил вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Сборная России участия в чемпионате Европы — 2024, который прошел на полях Германии, не принимала из-за отстранения от турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола. Также национальная команда не была позднее допущена до квалификации на чемпионат мира — 2026.

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