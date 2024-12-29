«Стараюсь совершенствоваться»: Загитова подвела итоги 2024 года

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова подвела итоги 2024 года и отметила, что старается активно заниматься популяризацией спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Каждый год я стараюсь совершенствоваться, пробовать что-то новое. В этом году было очень много ярких, интересных, запоминающихся моментов. Чего только стоит ледовое шоу «Хранители времени», которое я реализовала с большой командой профессионалов», — заявила Загитова.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия, ее заменила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее стало известно, почему Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу.