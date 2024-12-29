«Хороший вопрос»: экс-глава IIHF о погоне Овечкина за Гретцки

Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил уверенность, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин точно сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит ТАСС.

«Шансы побить рекорд у него отличные. Кто знает, сделает ли он это в нынешнем сезоне или в следующем — это хороший вопрос для букмекеров. Лично я считаю, что он побьет рекорд, а когда это произойдет — не так важно. Главное — это сделать», — заявил Фазель.

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Первым матчем для российского хоккеиста после травмы стал поединок регулярного чемпионата НХЛ против »Торонто Мэйпл Лифс», который состоялся в ночь на 29 декабря. Овечкин забросил шайбу в матче, поразив пустые ворота соперников.

До конца 2024 года «Вашингтон» проведет еще два матча. 30 декабря в 01:00 по московскому времени «столичные» сыграют с «Детройт Рэд Уингз», а на следующий день в 20:30 мск «Вашингтон» сразится с «Бостон Брюинз».

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.