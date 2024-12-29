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«Это база»: Маск сыронизировал из-за дисквалификации экс-чемпиона из-за джинсов

Илон Маск отреагировал на дисквалификацию шахматиста Магнуса Карлсена
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава компаний Tesla и SpaceX американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети X иронично отреагировал на дисквалификацию норвежского шахматиста Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду, который проходил в Нью-Йорке.

«Магнус — это база», — написал Маск в социальных сетях и поставил эмодзи, который смеется до слез.

Бывший чемпион мира Карлсен получил штраф в размере $200 из-за того, что пришел на турнир в джинсах. А после отказа переодеться был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований.

Также российский шахматист Ян Непомнящий был оштрафован на такую же сумму за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду из-за спортивной обуви.

Чемпионат мира уже завершился. Его победителем стал российский шахматист Володар Мурзин, набрав 10 очков по итогам 13 партий. Заключительный тур 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Россиянин Александр Грищук и его соотечественник Непомнящий набрали по 9,5 очка, они заняли второе и третье место соответственно.

Ранее Сергей Лавров отреагировал на скандал с дресс-кодом шахматистов.

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