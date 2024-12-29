Российский шахматист стал чемпионом мира по рапиду

Российский шахматист Володар Мурзин стал чемпионом мира по рапиду на турнире в Нью-Йорке, набрав 10 очков по итогам 13 партий. Об этом пишет ТАСС.

Заключительный тур 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью.

Россиянин Александр Грищук и его соотечественник Ян Непомнящий набрали по 9,5 очка, они заняли второе и третье место соответственно.

В прошлом году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен.

С февраля 2022 года российские и белорусские шахматисты участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

Накануне сообщалось, что российский шахматист Непомнящий был оштрафован на $200 за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке из-за спортивной обуви, в то время как экс-чемпион мира норвежец Карлсен получил аналогичный штраф, а после отказа переодеться был дисквалифицирован на девятый раунд турнира и принял решение в знак протеста сняться с соревнований. Подробности — в материале «Газета.Ru».

Ранее 18-летний индийский шахматист стал новым чемпионом мира.