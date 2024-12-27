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Стало известно, почему Загитовой отказали в гранте на ледовое шоу

В Президентском фонде объяснили отказ Загитовой в гранте на ледовое шоу
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azagitova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не получила грант на проведение ледового шоу из-за нехватки баллов по итогам независимой экспертизы. Текст заявления представлен «Матч ТВ».

«Заявка была рассмотрена тремя независимыми экспертами. Заявка набрала 68,77 балла. Для того, чтобы получить поддержку на сумму более 20 млн рублей, минимальный балл составляет 77. В связи с нехваткой баллов, проект не вошел в число победителей грантового конкурса», — заявили в ПФКИ.

23 декабря Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Загитовой на выдачу гранта в размере 74,79 млн рублей на новое ледовое шоу «Алые паруса». Заявка фигуристки была подана в последний день, разрешенный для оформления заявок, — 17 сентября.

Спортсменка планировала организовать в Санкт-Петербурге шоу «Алые Паруса», а в качестве целей назвала формирование у зрителей интереса к произведениям классической русской литературы и к русскому языку. При этом, в отличие от других подавших заявки, среди которых есть такие знаменитые фигуристы, как Евгений Плющенко и Татьяна Навка, в запросе Загитовой нет стороннего финансирования, а проект планируется на сто процентов реализовать на сумму гранта.

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