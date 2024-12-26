Возлюбленная Роналду показала, что подарила футболисту на Рождество

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, подарила футболисту на Рождество автомобиль Rolls-Royce Dawn.

Фотографию подарка Родригес опубликовала в соцсетях.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает четвертое место, набрав 25 очков. Лидирует в чемпионате «Аль-Иттихад», имея в активе 36 баллов.

Ранее Родригес провела четыре дня в больнице с пневмонией.