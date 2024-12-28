Агент подвел итоги года для Овечкина

Агент Чистяков: этот год для Александра оценю положительно

Глеб Чистяков, агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что положительно оценивает 2024 год для нападающего, передает Sport24.

«Этот год для Александра оценю положительно, особенно вторую его часть. Его результативность лишний раз об этом говорит. «Вашингтон» идет в лидерах Восточной конференции, это тоже немаловажно», — сказал Чистяков.

В ночь на 19 ноября Овечкин получил перелом малоберцовой кости левой ноги в матче против «Юты». Сообщалось, что российский хоккеист пропустит от четырех до шести недель.

О том, что Овечкин впервые вышел на лед после травмы, стало известно 2 декабря. Через два дня появилась информация, что хоккеист провел тренировку в полной амуниции. 14-го числа хоккеист потренировался вместе с командой.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Ранее тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, сыграет ли Овечкин в ближайшем матче.