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Овечкин установил рекорд НХЛ

Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству календарных лет с 40+ голами
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Stephen R. Sylvanie/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто, завершилась со счетом 5:2 в пользу «столичных». Овечкин поразил ворота соперников на 57-й минуте игры, его ассистентами выступили Алексей Протас и Пьер-Люк Дюбуа.

Этот гол стал для российского нападающего 40-м в 2024 году. Таким образом, он стал первым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который провел 14 календарных лет с минимум 40 заброшенными шайбами. До матча с «Торонто» Овечкин делил первое место по этому показателю с Бреттом Халлом.

Матч с «Торонто» стал первым для Овечкина после восстановления от перелома малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

Российский нападающий продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. В своей карьере Гретцки забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 869 голов, отставание составляет 25 шайб. В текущем сезоне он оформил 16 голов.

Ранее агент подвел итоги года для Овечкина.

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