Казахстан пропустил 14 шайб в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею в матче группового этапа молодежного чемпионата мира разгромно проиграла сверстникам из Чехии.

Встреча завершилась со счетом 2:14.

Самым провальным для казахов стал второй период, в котором они не смогли отличиться и пропустили восемь шайб. Первый отрезок этой игры завершился со счетом 1:4, третий — 1:2.

В первой встрече на турнире команда Казахстана также потерпела разгромное поражение от сборной Швеции со счетом 1:8. Таким образом, казахи занимают последнее, пятое место после двух туров, не имея набранных очков и с разницей шайб 3:22.

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