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Дом суперзвезды НБА ограбили

Дом словенской суперзвезды НБА Дончича ограбили
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Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press

Менеджер суперзвезды клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» словенца Луки Дончича Лара Бет Сигер рассказала, что дом спортсмена ограбили. Ее слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на ESPN.

«В тот момент никого не было дома, и, к счастью, Лука и его семья в безопасности. Лука подал заявление в полицию, ведётся расследование», — заявила Бет Сигер.

На этой неделе словенец повредил икроножную мышцу левой ноги в матче против «Миннесоты Тимбервулвз». Ожидается, что Дончич пропустит не менее месяца.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее Леброн Джеймс оценил перспективы сыграть в НБА со вторым сыном.

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