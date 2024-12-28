Олимпийский чемпион не попал в состав сборной России на 2025 год

Гимнаст Нагорный не вошел в список кандидатов в сборную России на 2025 год

Олимпийский чемпион 2021 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный не попал в список кандидатов в сборную России на 2025 год. Об этом сообщает ТАСС.

В сезоне-2024 Нагорный выиграл золотую и серебряную медали на чемпионате России в Сириусе, который проходил в марте, а также стал вторым в июле на играх БРИКС.

20 декабря Нагорный заявил, что не стал подавать заявку на получение нейтрального статуса. Также он отметил, что сейчас у него нет возможности полноценно тренироваться в силу большой загруженности на посту вице-президента Федерации гимнастики России, однако он пока не собирается заявлять о завершении карьеры спортсмена.

12 июня Нагорный попал в список, который состоит из 30 физических и 200 юридических лиц из России и Китая. Санкции введены за поддержку правительства России в конфликте с Украиной.

В активе Нагорного, помимо золота Олимпийских игр Токио, есть восемь побед на различных чемпионатах Европы и три медали высшего достоинства чемпионата мира 2019 года по спортивной гимнастике — в немецком Штутгарте он выиграл золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире. Также спортсмен с декабря 2020 года занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В сезоне-2024 Нагорный принял участие в двух соревнованиях. В марте на чемпионате России в Сириусе он выиграл золотые награды в командном первенстве, опорном прыжке и на брусьях, а также серебро в вольных упражнениях. На июньских Играх БРИКС в Казани Нагорный первенствовал в опорном прыжке и был вторым в вольных упражнениях.

Ранее Нагорный рассказал, смотрел ли он Олимпиаду-2024.