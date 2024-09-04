Гимнаст Нагорный рассказал, смотрел ли он Олимпиаду-2024

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о том, что он смотрел Олимпийские игры — 2024, а также рассказал, кого поддерживал. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Было сложно, но я пересилил себя и смотрел Олимпиаду. Болел за тех, с кем соревновались, в том числе за Карлоса Юло. Призовые места заняли те, кто до нашего отстранения сделать этого не мог», — заявил Нагорный.

Также гимнаст рассказал о том, что пригласил сильнейших гимнастов мира выступить вместе.

«В этом году не успели. В 2025 году пригласим топ-10 мировых гимнастов. Под вопросом лишь те, кто зависят от мнения своих федераций», — добавил Нагорный.

Филиппинец Юло завоевал две золотые медали на Олимпиаде-2024 — в опорном прыжке и в вольных упражнениях.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет, который отстранил Россию и Белоруссию в феврале 2022 года из-за начала СВО, решил допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отобрал олимпийскую медаль у российской бегуньи.