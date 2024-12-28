Олимпийская чемпионка одержала первую победу после возобновления карьеры

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) одержала первую победу после приостановки карьеры в связи с рождением дочери.

28 декабря 29‑летняя спортсменка выиграла в спринте свободным стилем на соревнованиях «Красногорская лыжня» в Московской области, показав в финале результат 3:05,95 секунды. Второе место заняла Дарья Бобкова (+3,08), третьей — Екатерина Шибекина (+3,42).

Этот старт стал вторым для Терентьевой после возобновления карьеры. Неделю назад она заняла седьмое место в гонке на 5 км классическим стилем.

В мужской части соревнований победителем стал ее супруг, призер Олимпийских игр Александр Терентьев. Его результат в финальном забеге — 2:41,33 секунды. На пьедестал также поднялись Иван Безматерных (+0,26) и Константин Тиунов (+1,34).

В 2023 году лыжники Александр Терентьев и Наталья Непряева сыграли свадьбу. В апреле 2024 года они объявили, что ждут ребенка, а в августе у пары родилась дочь.

Лыжница старше своего избранника на четыре года. Она принимала участие в двух Олимпиадах, завоевав одно золото (в эстафете на Играх в 2022 году), одно серебро и две бронзы. В активе Терентьева две бронзы Игр 2022 года.

Терентьева — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» (2021/22), двукратная чемпионка мира по бегу на роликовых лыжах (2019, 2021).

Ранее сообщалось, что Александр Большунов примет участие в «Гонке чемпионов».